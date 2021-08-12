Правда о воде: насколько вредно ли запивать еду

Зачастую во время еды хочется запить сытное блюдо водой или другим напитком, но насколько это полезно для пищеварения. "Рамблер" нашел ответ на этот вопрос.

В основе качественной работы ЖКТ лежит сбалансированное соотношение нутриентов и жидкости, которая поступает вместе с ними. Для нормальной работы организма человеку требуется около 30 мл жидкости на кг массы тела в день.

Диетологи убеждены, что стакан воды утром за 30 минут до еды помогает пищеварению. Таким образом, человек оповещает организм о начале работы.

А вот прием воды во время пищи вызывает широкое обсуждение, так как вода разбавляет пищеварительные соки в желудке и уменьшает их концентрацию. Однако ни одно исследование не подтверждает это мнение. Выработка самих ферментов скорее зависит от рациона питания, чем от количества питья.

Куда интереснее, что после еды лучше воздержаться от питья в течение часа или дольше. Так еда успеет пройти обработку ферментами, а лишняя жидкость не изменит физико-химические свойства содержимого желудка.