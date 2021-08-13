Россиянам предложили полезную альтернативу оливковому маслу

Кардиолог Анна Кореневич рассказала, какое масло может стать заменой оливковому. По ее мнению, конопляное и льняное масло могут стать полезной альтернативой продукту из оливок для россиян.
Дело в том, что в конопляном масле содержится большое количество полезных для сосудов омега-3 жирных кислот. Оно дешевле, чем оливковое и довольно вкусное.
«Льняное масло, например, содержит еще больше жирных кислот, но оно не всем нравится на вкус, его лучше использовать, например, для выпечки», — подчеркнула Кореневич в своем YouTube-канале.
Кардиолог призвала следить за чистотой сосудов задолго до пожилого возраста. Для этого следует скорректировать питание.
«Когда сосуды «засорятся», проблему уже придется решать хирургическим способом, пить много не самых полезных для организма в целом таблеток», — отметила кардиолог.
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