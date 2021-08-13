Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Россиянам предложили полезную альтернативу оливковому маслу

Анастасия Иванова
2 часа назад

Кардиолог Анна Кореневич рассказала, какое масло может стать заменой оливковому. По ее мнению, конопляное и льняное масло могут стать полезной альтернативой продукту из оливок для россиян.

Россиянам предложили полезную альтернативу оливковому маслу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Дело в том, что в конопляном масле содержится большое количество полезных для сосудов омега-3 жирных кислот. Оно дешевле, чем оливковое и довольно вкусное.

«Льняное масло, например, содержит еще больше жирных кислот, но оно не всем нравится на вкус, его лучше использовать, например, для выпечки», — подчеркнула Кореневич в своем YouTube-канале.

Кардиолог призвала следить за чистотой сосудов задолго до пожилого возраста. Для этого следует скорректировать питание.

«Когда сосуды «засорятся», проблему уже придется решать хирургическим способом, пить много не самых полезных для организма в целом таблеток», — отметила кардиолог.

Ранее "Рамблер" сообщал, как выявить пальмовое масло в еде.

Еда,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители