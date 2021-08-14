Китаец назвал самые вкусные блюда русской кухни

Один из пользователей портала WeChat из Китая перечислил несколько блюд, которые считает самыми вкусными из всех, что делают в России.
Китаец уверен, что в тройку лидеров входят тульский пряник, мороженое и плов. Также он отметил столь популярную у россиян шаурму.
Житель Китая также рекомендовал попробовать плов, который делают в России, несмотря на то, что это блюдо традиционно считается ближневосточным.
Кроме того, пользователь отметил блины, которые обладают нежным вкусом и молочным запахом.
Любителям сладкого китаец рекомендовал обратить внимание на чак-чак, тульский пряник, петербургские пышки и мороженое.
Из напитков от выделил квас, порекомендовав его пробовать в сочетании с шашлыком.
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