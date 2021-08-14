Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Китаец назвал самые сильно впечатлившие его блюда русской кухни

Стелла Шмель
1 час назад

Один из пользователей портала WeChat из Китая перечислил несколько блюд, которые считает самыми вкусными из всех, что делают в России.

Китаец назвал самые вкусные блюда русской кухни
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Китаец уверен, что в тройку лидеров входят тульский пряник, мороженое и плов. Также он отметил столь популярную у россиян шаурму.

Житель Китая также рекомендовал попробовать плов, который делают в России, несмотря на то, что это блюдо традиционно считается ближневосточным.

Кроме того, пользователь отметил блины, которые обладают нежным вкусом и молочным запахом.

Любителям сладкого китаец рекомендовал обратить внимание на чак-чак, тульский пряник, петербургские пышки и мороженое.

Из напитков от выделил квас, порекомендовав его пробовать в сочетании с шашлыком.

Ранее "Рамблер" писал, какую еду продают на пляжах за границей.

Еда,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители