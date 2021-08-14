Помогает ли мясо избежать склероза и Альцгеймера

Бытует мнение, что мясо защищает от слабоумия и других проблем в старости. "Рамблер" разбирался в этом вопросе.

Так, группа ученых из разных стран, анализируя особенности питания мясными продуктами у 430 тыс. человек, решила оценить риск развития болезни Альцгеймера и старческой деменции (склероз).

«Во всем мире распространенность деменции растет, и диета как изменяемый фактор может сыграть свою роль. Наше исследования предоставляют дополнительные доказательства связи между потреблением обработанных мясных продуктов с повышенным риском деменции», — сказала автор исследования профессор Джанет Кейд.

По ее словам, исключение из рациона обработанного мяса — первый шаг к тому, чтобы уберечь себя от основных нейродегенеративных заболеваний.

В частности, съедаемые ежедневно 50 г мясных блюд в домашних условиях снижали риск всех видов слабоумия на 19%, а болезни Альцгеймера на 30%. Однако интересно, что каждые 25 г/день колбас и готовых мясных продуктов увеличивали риск деменции вообще на 44%, а болезни Альцгеймера на 52%. Такой эффект связывают с пищевыми добавками.

Другое исследование провели ученыe из Университетa Бордо. Они выяснили, какие сочетания продуктов более благоприятно действуют на мозг, позволяя сохранить здравый ум в пожилом возрасте, a какие повышают риск возникновения деменции.

Люди, не страдающие деменцией, ели мясо или птицу с разнообразными гарнирами и дополнениями, включающими фрукты, овощи и морепродукты.