Диетолог назвала вредные продукты для печени

Жареные и жирные продукты всегда считались вредными для печени. Однако это верно лишь отчасти, считает терапевт и диетолог Татьяна Тарновская.
"Казалось бы, ешь обезжиренные продукты, отварную куриную грудку без кожи и будет печени счастье. Но не тут-то было", - предупредила врач.
Дело в том, что рацион без достаточного количества жиров приводит к падению уровня жирных кислот. В результате печень получает сигнал и начинает синтезировать жиры из подручного материала.
"Откладывая их про запас в своих клетках - гепатоцитах. И начинается ожирение печени", - подчеркнула Татьяна Тарновская и посоветовала включать в рацион полезную пищу нормальной жирности без трансжиров и пальмового масла.
Кроме того, для здоровья печени важно не злоупотреблять спиртным, а также сладостями, в том числе ягодами.
По словам врача, "подстава" фруктозы в том, что она беспрепятственно проникает в печень и превращается там во вредные жиры или мочевую кислоту.
При этом ягоды провоцируют проблемы с суставами, боли в пояснице. Обычно на такого рода проблемы со здоровьем жалуются любители фруктовых смузи и меда.
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