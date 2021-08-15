Диетолог назвала вредные продукты для печени

Жареные и жирные продукты всегда считались вредными для печени. Однако это верно лишь отчасти, считает терапевт и диетолог Татьяна Тарновская.

"Казалось бы, ешь обезжиренные продукты, отварную куриную грудку без кожи и будет печени счастье. Но не тут-то было", - предупредила врач.

Дело в том, что рацион без достаточного количества жиров приводит к падению уровня жирных кислот. В результате печень получает сигнал и начинает синтезировать жиры из подручного материала.

"Откладывая их про запас в своих клетках - гепатоцитах. И начинается ожирение печени", - подчеркнула Татьяна Тарновская и посоветовала включать в рацион полезную пищу нормальной жирности без трансжиров и пальмового масла.

Кроме того, для здоровья печени важно не злоупотреблять спиртным, а также сладостями, в том числе ягодами.

По словам врача, "подстава" фруктозы в том, что она беспрепятственно проникает в печень и превращается там во вредные жиры или мочевую кислоту.