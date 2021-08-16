Сильнее всего в России за восемь лет подорожали продукты

Реальные доходы россиян почти достигли уровня допандемийного 2019 года. Но до предкризисного 2013 года им ещё далеко, выяснили аналитики Forbes. По данным журнала, за восемь лет 74% товаров и услуг заметно подорожали — их доступность упала в пределах 69%. Сильнее всего изменились цены на продукты питания — особенно овощи, рыбу, молочные продукты и куриные яйца. Forbes провёл исследование, в котором сравнил количество товаров и услуг, которые мог купить средний россиянин в первом полугодии 2021 года, с аналогичным показателем в первом полугодии 2013 года. По данным Росстата, средневзвешенный начисленный доход за восемь лет увеличился на 51% — с 23 404 до 35 254 рублей. Но цены выросли сильнее, поэтому россияне стали больше тратить на покупку товаров и услуг. Повышение отразилось на 342 из 462 позициях списка товаров и услуг в стандартной потребительской корзине. Продукты питания Сильнее всего подорожали продукты питания. Лидерами стали орехи и творожные сырки — цены выросли на 51% и 50% соответственно. Лучше всего дела обстоят с мёдом, подешевевшим на 24%, и импортным пивом — его цена уменьшилась на 21%. Мясо и продукты из него также подешевели, но на покупку товаров этой категории россияне по-прежнему тратят много — 9% всех расходов: больше россияне отдают только за услуги ЖКХ. Овощи и фрукты заметно подорожали , снизились цены только на капусту, лук и виноград. Из бакалейных продуктов подешевела только соль. Гречка и пшено подорожали вдвое. При этом аналитики предсказывают , что пшёнка будет прибавлять в цене и дальше. Также увеличилась стоимость макарон, подсолнечного масла и сахара. Рыба, молочные продукты, куриные яйца и хлеб не стали дешевле ни в одной из категорий. В 2021 году россиянин сможет купить на 2,5 кг икры и на 82 кг мороженой рыбы меньше, чем в 2013 году. Доступность рыбного филе тоже снизилась: 92 кг вместо 127. Сливочное масло подорожало почти вдвое — на средний доход можно купить 54 кг вместо 88 кг в 2013 году. Заметно увеличилась цена на сыры и хлеб разных сортов. Среди алкогольных товаров доступнее стали только коньяк и зарубежное пиво. Другие товары Самые подорожавшие медикаменты — валокордин, корвалол, валидол и поливитамины. Часть лекарств, наоборот, подешевела. К ним относятся супрастин, смекта и панкреатин. Бытовая химия тоже подорожала. Больше, чем в 2013 году, придётся тратить на моющие средства, зубную пасту, туалетную бумагу, уходовую косметику и стиральный порошок. Электропылесосы, телевизоры и микроволновые печи стали дороже вдвое, ноутбуки и стиральные машины — на 60%. Другая бытовая техника тоже прибавила в цене. На российский легковой автомобиль придётся копить 19 месяцев вместо 14 месяцев в 2013 году. Импортные машины стоят так же, как и раньше. Услуги и кредиты Услуги в целом стали доступнее. Подешевела связь, билеты в поездах, автобусах и самолётах, аренда у частных лиц, а также понизились проценты по потребительскому кредиту. Но медицина, особенно стоматология, стала гораздо дороже. Поднялись цены на зарубежный туризм и образование. Оплата жилищно-коммунальных услуг стала забирать большую часть дохода, чем в 2013 году. На её долю приходится 10% всех расходов россиян. А в списке услуг ЖКХ подешевел только газ. Ранее «Секрет» писал , что в июне россияне впервые за 2021 год сократили уровень трат российских домохозяйств. Аналитики «СберИндекса» сообщили, что эти траты уменьшились на 0,37% месяц к месяцу. Фото: агентство «Москва»/Воронин Денис Ещё ближе к делу — главные новости и самые интересные истории в нашем Telegram-канале .