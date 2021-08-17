Названа самая полезная каша для завтрака

Гречку признали признали лучшим вариантом каши на завтрак, сообщает Journal of Medicinal Food. Корейские ученые выяснили, что гречневая лузга снижает риск развития рака, в том числе толстой кишки, желудка и молочной железы, а также предупреждает проблемы ЖКТ. Ученые полагают, что шелуха гречихи обладает противораковыми свойствами и защищает от нескольких видов онкологических заболеваний.

В исследовании, опубликованном на портале Национальной библиотеки медицины США, сказано, что гречка также снижает уровень сахара в крови. Вещества, содержащиеся в каше, быстро всасываются, примерно за пару часов.

Ученые также отметили, что в крупе присутствует рутин — гликозид из группы витамина P. Это вещество повышает уровень липопротеинов высокой плотности, также известного как «хороший» холестерин. У тех, кто предпочитает есть на завтрак грешку, низкая вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, аллергия на гречку — скорее редкое явление. Поэтому крупу можно потреблять как взрослым, так и детям.