Чем цветные арбузы отличаются от обычных

Мы привыкли к тому, что у этой ягоды красная мякоть, поэтому все другие вариации цветов кажутся неспелыми и невкусными. На самом деле, многие люди сравнивают его вкус с манго или медом. Кроме того, они не менее полезны, чем классические красные арбузы.