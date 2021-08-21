Чем цветные арбузы отличаются от обычных

Вы наверняка видели на прилавках магазинов арбузы необычных цветов. Наиболее часто встречаются желтые и оранжевые арбузы.
Мы привыкли к тому, что у этой ягоды красная мякоть, поэтому все другие вариации цветов кажутся неспелыми и невкусными. На самом деле, многие люди сравнивают его вкус с манго или медом. Кроме того, они не менее полезны, чем классические красные арбузы.
Смотрите видео и узнаете, какие еще есть отличия между красным и цветным арбузом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что диетолог рассказала, как есть арбуз и не навредить себе.