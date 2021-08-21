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Необычные рецепты из кабачков

Мира Маркина
3 часа назад

Осенью дачники начинают собирать со своих огородов урожай. Одними из главных продуктов являются кабачки. Тем, у кого дачи нет, часто привозят этот овощ друзья и знакомые. Даже, если вы не любите кабачки, есть несколько необычных рецептов, которые вы точно захотите попробовать. "Рамблер" рассказывает, что можно приготовить из кабачков.

Необычные рецепты из кабачков
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Запеканка из кабачков с брынзой

Это блюдо понравится даже тем, кто не любит овощи. Для запеканки готовится кремовый соус, который придает блюду особый вкус и нравится всем. Нарежьте кабачки кружочками, отварите до полуготовности и дайте остыть. Пока кабачки остывают, приготовьте соус: в сотейнике растопите сливочное масло и добавьте туда муку. В отдельной миске взбейте молоко и яйца, а потом добавьте в сотейник и подогрейте смесь на медленном огне. Возьмите форму для запекания и смажьте ее подсолнечным маслом, а сверху выкладывайте слои кабачков, брынзы и соуса. Повторяйте, пока у вас не будет достаточно слоев. Выпекайте 20-25 минут в духовке.

Пицца на тесте из кабачков

С помощью овощного теста можно снизить общую калорийность блюда. Кроме того, благодаря клетчатки пицца с минимумом ингредиентов будет очень сытной. Натрите кабачки на крупной терке и отожмите от влаги. Добавьте к мякоти яйцо, муку и нашинкованную зелень. Смажьте маслом форму для запекания и выложите на нее кабачковое тесто. Сверху можно добавить любую начинку на ваш вкус. Выпекать нужно 25-30 минут.

Кабачки по-азиатски

Обжарьте кабачки так, как вы еще никогда не пробовали. Поверьте, вы заново откроете для себя вкус этого блюда. Возьмите глубокую сковороду, налейте туда воды и разведите в ней крахмал, соевый соус, имбирь и лук. В другой сковороде обжарьте кабачки кубиками. К ним можно добавить болгарский перец, баклажан и морковь. Добавьте овощную смесь в сковороду с соусом, перемешайте и жарьте еще 10 минут. В конце положите в сковороду чеснок и зелень и дайте настояться.

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