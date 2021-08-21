Необычные рецепты из кабачков

Осенью дачники начинают собирать со своих огородов урожай. Одними из главных продуктов являются кабачки. Тем, у кого дачи нет, часто привозят этот овощ друзья и знакомые. Даже, если вы не любите кабачки, есть несколько необычных рецептов, которые вы точно захотите попробовать. "Рамблер" рассказывает, что можно приготовить из кабачков.
Это блюдо понравится даже тем, кто не любит овощи. Для запеканки готовится кремовый соус, который придает блюду особый вкус и нравится всем. Нарежьте кабачки кружочками, отварите до полуготовности и дайте остыть. Пока кабачки остывают, приготовьте соус: в сотейнике растопите сливочное масло и добавьте туда муку. В отдельной миске взбейте молоко и яйца, а потом добавьте в сотейник и подогрейте смесь на медленном огне. Возьмите форму для запекания и смажьте ее подсолнечным маслом, а сверху выкладывайте слои кабачков, брынзы и соуса. Повторяйте, пока у вас не будет достаточно слоев. Выпекайте 20-25 минут в духовке.
С помощью овощного теста можно снизить общую калорийность блюда. Кроме того, благодаря клетчатки пицца с минимумом ингредиентов будет очень сытной. Натрите кабачки на крупной терке и отожмите от влаги. Добавьте к мякоти яйцо, муку и нашинкованную зелень. Смажьте маслом форму для запекания и выложите на нее кабачковое тесто. Сверху можно добавить любую начинку на ваш вкус. Выпекать нужно 25-30 минут.
Обжарьте кабачки так, как вы еще никогда не пробовали. Поверьте, вы заново откроете для себя вкус этого блюда. Возьмите глубокую сковороду, налейте туда воды и разведите в ней крахмал, соевый соус, имбирь и лук. В другой сковороде обжарьте кабачки кубиками. К ним можно добавить болгарский перец, баклажан и морковь. Добавьте овощную смесь в сковороду с соусом, перемешайте и жарьте еще 10 минут. В конце положите в сковороду чеснок и зелень и дайте настояться.