Врач назвала опасные кисломолочные продукты

Не все кисло-молочные продукты являются одинаково полезными. Опасную для здоровья продукцию назвала врач-диетолог Дарья Русакова в интервью изданию «Ридус».

По словам специалиста, йогурты и творожки с различными добавками и наполнителями лучше относить к десертным блюдам — в них содержится много углеводов.

«Конечно, сахар может как навредить фигуре, так и ухудшить всасывание кальция, потому что чем больше сахара в молочной продукции, тем кальций из нее будет усваиваться хуже», — рассказала диетолог.

Кроме того, большую пользу здоровью не несут обезжиренные кисломолочные продукты, так как для правильной консистенции в них часто добавляют крахмал. Маложирные продукты с большим содержанием крахмала не дают насыщения, а повышают уровень глюкозы в крови.

Сметану не следует исключать из рациона, ведь это наиболее жирный из всех кисломолочных продуктов после сыра. Ее стоит выбирать с жирностью 10-15 процентов. В свою очередь, сметана с жирностью 25-30 процентов может оказаться опасной для поджелудочной железы и печени.

Как отметила Русакова, не существует одного наиболее полезного кисломолочного продукта. Для полноценного рациона стоит чередовать разные продукты из этой группы, тогда будет достигнут максимальный эффект для здоровья, заключила диетолог.