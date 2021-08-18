Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Нутрициолог назвала продукты, вызывающие зависимость

Газета.Ruиещё 6
22 минуты назад

Спортивный нутрициолог Дарья Савельева перечислила продукты питания, способные вызвать у человека привыкание при регулярном употреблении, сообщает радио Sputnik. Мы замечаем, что порой нас тянет к определенным продуктам и блюдам - по словам врача, у этого есть не только психологические, но и "молекулярные", биохимические причины. Самая популярная и трудная в преодолении "зависимость" - от сладкого.

Названы продукты, вызывающие зависимость
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Мозг любит простую энергию, легкую, доступную, как из сахара. Сладкого требует не только мозг, но и микрофлора кишечника, которая к нему приучена, особенно если человек много лет злоупотребляет сахаром", - сказала Савельева.

Она отметила, что привыкание могут вызвать и привычные нам молочные продукты, поэтому хороши они только "в терапевтических дозах".

"Когда животное кормит своего детеныша, молоко должно оказывать на него очень легкий наркотический эффект. Для этого существуют опиаты, которые называются казоморфины – они успокаивают, расслабляют. Многие любят молочные продукты на ночь - это и есть проявление такого эффекта", - заявила врач.

Говоря о хлебе и мучных блюдах, Савельева предположила, что нет причин отказываться от них насовсем, но нужно знать меру - особенно это касается изделий, приготовленных на дрожжах. Ранее диетолог назвала самые вредные кисломолочные продукты.

Еда,Дарья Савельева,ИА Sputnik,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители