Названы продукты, вызывающие зависимость

Спортивный нутрициолог Дарья Савельева перечислила продукты питания, способные вызвать у человека привыкание при регулярном употреблении, сообщает радио Sputnik. Мы замечаем, что порой нас тянет к определенным продуктам и блюдам - по словам врача, у этого есть не только психологические, но и "молекулярные", биохимические причины. Самая популярная и трудная в преодолении "зависимость" - от сладкого.

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"Мозг любит простую энергию, легкую, доступную, как из сахара. Сладкого требует не только мозг, но и микрофлора кишечника, которая к нему приучена, особенно если человек много лет злоупотребляет сахаром", - сказала Савельева.

Она отметила, что привыкание могут вызвать и привычные нам молочные продукты, поэтому хороши они только "в терапевтических дозах".

"Когда животное кормит своего детеныша, молоко должно оказывать на него очень легкий наркотический эффект. Для этого существуют опиаты, которые называются казоморфины – они успокаивают, расслабляют. Многие любят молочные продукты на ночь - это и есть проявление такого эффекта", - заявила врач.