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Названы неочевидные признаки вкусных персиков

Lenta.ru
2 часа назад

Агроном Владимир Викулов сообщил, что при выборе персиков не стоит опираться на миф об условных «мальчиках» с выпуклостью на «макушке» и «девочках» с ямкой. Специалист назвал неочевидные признаки, которые отличают вкусные фрукты, передает радио Sputnik.

Названы неочевидные признаки вкусных персиков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

При покупке в первую очередь нужно определить сорт персиков, отметил агроном. Сорт «белый лебедь», например, он назвал известным: не смотря на невзрачный вид, он является «одним из самых замечательных».

«Хотя даже самый лучший сорт легко испортить, если он залежится», — подчеркнул специалист.

Кроме того, Викулов посоветовал сорт «краснощекий» — это самые ранние персики, обладающие ярким цветом, ароматом, но не отличающиеся лучшим вкусом.

Если сорт персиков определить не получается, стоит обратить внимание на их аромат.

«На него стоит обращать внимание, поскольку практически не бывает такого, чтобы у персика или абрикоса был сильный и настоящий аромат, а сам он при этом был бы невкусным», — заключил агроном.

Еда,ИА Sputnik,
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