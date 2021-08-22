Ученые высчитали точный вред хот-догов

Каждый съеденный хот-дог сокращает жизнь человека на 36 минут. К такому выводу пришли ученые Мичиганского университета, пишет Daily Telegraph.

Исследователи высчитали индекс здорового питания, основанный на прямом влиянии различных блюд, закусок и напитков на здоровье. В частности, выяснилось, что в среднем грамм любого обработанного мяса «стоит» 45 секунд жизни, а в случае хот-дога стоит добавить вредные натрий и трансжирные кислоты.

Впрочем, по этой методике можно и увеличить продолжительность жизни. Так, горсть орехов продлит жизнь на 26 минут, а порция лосося — на 16 минут.