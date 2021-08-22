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Ученые высчитали точный вред хот-догов

Lenta.ru
5 часов назад

Каждый съеденный хот-дог сокращает жизнь человека на 36 минут. К такому выводу пришли ученые Мичиганского университета, пишет Daily Telegraph.

Ученые высчитали точный вред хот-догов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исследователи высчитали индекс здорового питания, основанный на прямом влиянии различных блюд, закусок и напитков на здоровье. В частности, выяснилось, что в среднем грамм любого обработанного мяса «стоит» 45 секунд жизни, а в случае хот-дога стоит добавить вредные натрий и трансжирные кислоты.

Впрочем, по этой методике можно и увеличить продолжительность жизни. Так, горсть орехов продлит жизнь на 26 минут, а порция лосося — на 16 минут.

Ранее врач, телеведущий Александр Мясников назвал проблему ожирения национальным бедствием для России. Он отметил, что россияне пристрастились к фастфуду даже несмотря на его очевидный вред. По мнению доктора, некоторый фастфуд может быть полезен, например пицца с сыром или с помидорами, но только в умеренных количествах.

Еда,Александр Мясников,Daily Telegraph,
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