Что будет, если есть арбуз каждый день

Лето считается пиком сезона арбузов. Многие знают о пользе этого сладкого, освежающего и низкокалорийного продукта. Однако что произойдет, если есть арбуз каждый день? Читайте об этом в материале "Рамблера".

Помимо вкуса, арбуз любят за его полезность. Его мякоть насыщает организм жидкостью, содержит полезные вещества (витамин C, витамин А, калий, магний, витамины B1, B5 и B6), также ликопин, который есть в арбузе, помогает снизить уровень холестерина и кровяное давление в человеческом организме. А семена, в свою очередь, также имеют много преимуществ для здоровья. В них содержатся магний, железо, цинк и многое другое.

Ученые утверждают, что при употреблении арбуза в разумных количествах (не более 300-400 грамм в день) не должно возникать серьезных побочных эффектов. Однако если ежедневно потреблять совместно с арбузом много других фруктов и не придерживаться нормы, то может возникнуть ряд определенных проблем.

По данным Американского онкологического общества, ежедневное потребление более 30 миллиграмм ликопина, который в том числе есть и в арбузе, может вызвать тошноту, диарею, расстройство желудка и вздутие живота. Также людям с серьезной гиперкалиемией или слишком высоким содержанием калия в крови не следует потреблять более 150-200 грамм арбуза в день, в которых содержится почти 140 мг калия.

Врачи также не рекомендуют есть только арбуз, поскольку разнообразие в еде — это очень важный фактор. А людям с сахарным диабетом необходимо проконсультироваться с врачом перед употреблением этого продукта.