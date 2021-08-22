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Ученые заявили, что хот-дог отнимает 36 минут жизни

Газета.Ru
1 час назад

Ученые из Мичиганского университета подсчитали, как разная еда влияет на продолжительность жизни. По данным исследователей, некоторые блюда и продукты сокращают жизнь, а другие, наоборот, - добавляют секунды и минуты, сообщает Telegraph.

Ученые: один хот-дог отнимает 36 минут жизни
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как сообщает издание, была создана стандартизированная схема расчета, по которой ученые оценили более 6 тыс. блюд и продуктов. При этом учитывались разные факторы, в том числе влияние на окружающую среду. В результате выяснилось, что один грамм колбасы отнимает 27 секунд жизни, грамм красного мяса - 45 секунд, а целый хот-дог - 36 минут. Порция колы, по данным исследователей, будет стоить 12,5 минут жизни. Тем не менее существуют продукты, которые помогут прожить дольше.

К ним, по мнению ученых, относятся, например, орехи, одна порция которых добавляет 26 минут жизни, и лосось, который продлевает жизнь на 16 минут. Также увеличить продолжительность жизни помогут овощи, фрукты и бобовые. Тем, кто хочет стать долгожителем, ученые рекомендовали есть много фруктов и рыбы.

Ранее диетолог перечислил продукты, позволяющие избавиться от холестерина. По словам Дюрдане Кескинер, полезнее всего продукты с клетчаткой — овсяные отруби, цельнозерновой хлеб и бобовые. Также стоит добавить в рацион орехи и рыбу. Холестерин также помогут понизить яблоки, чеснок, репчатый лук, груши, грейпфрут и оливковое масло.

Еда,Daily Telegraph,
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