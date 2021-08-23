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Диетолог раскрыла пользу риса

Lenta.ruиещё 6
1 час назад

Врач-диетолог Ольга Кораблева раскрыла пользу риса и рассказала, кому он противопоказан в беседе РИА Новости.

Диетолог раскрыла пользу риса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист отметила, что рис является диетическим продуктом: в отварном злаке всего 110-120 калорий на 100 граммов продукта. Она также подчеркнула, что сложные углеводы надолго обеспечивают сытость и позволят не переедать. Жиров в рисе всего 2,6 грамма на 100 граммов.

Кораблева добавила, что рис богат витаминами группы B, необходимыми для нервной системы, а также калием, марганцем, цинком, магнием, фосфором.

«Злак хорошо усваивается, это натуральный "сорбент", избавляющий от токсинов и препятствующий отложению солей», — сказала она.

Диетолог добавила, что рис легко усваивается и полезен при заболеваниях ЖКТ, которые сопровождаются диареей и вздутием живота. Специалист также посоветовала при остром гастрите есть жидкие рисовые каши на воде.

Однако при наличии ожирения рис следует исключить, сообщила врач. Она пояснила, что злак может усилить проблемы с перистальтикой кишечника.

«Белый рис не рекомендуется при диагнозе "диабет": его гликемический индекс — 70, а индекс каши на молоке составит уже 75», — предупредила она.

Кораблева добавила, что полностью здоровому человеку рекомендуется съедать не более 200 граммов отварного риса в день.

Еда,Ольга Кораблева,РИА Новости,
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