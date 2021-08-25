Диетолог разоблачил популярный напиток для похудения

Врач-диетолог из Великобритании разоблачил популярные на TikTok ролики о напитке, который якобы помогает быстро похудеть. Его комментарии публикует The Sun.

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Доктор Майур Ранчордас из университета Шеффилд-Халлам прокомментировал набравшие большую популярность в сети видеоролики, на которых люди демонстрируют «чудодейственный» эффект от употребления горячего кофе с соком лимона или лайма.

По его словам, на видео якобы показаны результаты «до» и «после» применения напитка и процесс его приготовления. Однако, ни в одном из роликов нет доказательств того, что человек действительно сам готовил и пил «цитрусовый кофе». Кроме того, реакция врача, который одобряет поведение героев видео, везде одинаковая.

«Это полная ерунда. Науке неизвестны продукты, способные сжигать жир. Их просто не существует в природе», — заявил в интервью Ранчордас.

Доктор убежден, что речь идет об обычной маркетинговой уловке, потому что в роликах есть ссылка на сайты где продается «растворимый кофе для снижения веса», содержащий левокарнитин. Он добавил, что нет никаких доказательств того, что левокарнитин способствует похудению. Специалист признал, что кофеин несколько ускоряет процесс обмена веществ, однако подобные свойства левокарнитина не подтверждены клиническими исследованиями.

Он также добавил, что принципы похудения не меняются — человек должен сжигать больше калорий, чем потребляет. Никакие «чудодейственные» средства, кроме сочетания правильного питания и регулярных упражнений, этому не помогут.