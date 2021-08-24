6 правил этикета, которые помогут не опозориться в ресторане

Несмотря на то, что традиционные нормы этикета постепенно ослабевают, они все еще есть. И если вы не ходите в ресторан на постоянной основе, то о многих из них можете попросту забыть. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Уберите телефон

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Да, да, современные нормы этики касаются современных проблем. В ресторане неприлично сидеть с телефоном в руках. Его также не стоит держать на столе, как и другие предметы, которые не связаны с приемом пищи.

В некоторых заведениях предлагают специальную подставку под сумку или смартфон. Кстати, громко говорить по телефону тоже не стоит. Помните, что вокруг вас люди.

Делаем заказ

Если вам нужно время, чтобы ознакомиться с меню, можно попросить официанта подойти к вам через 5-10 минут. В случае, когда нужна помощь, попросите совет, что лучше заказать.

В норме первым заказывает тот, кого пригласили. Так человек не будет стесняться и закажет то, что реально хочет. Зачастую более обеспеченные знакомые или коллеги сидят за пустым столом со скромными партнерами как раз из-за этого момента.

Как подозвать официанта

В хорошем ресторане гость не останется без внимания — официанты заботливо следят за ходом обеда или ужина. Но бывает так, что вам нужно привлечь внимание обслуживающего персонала. Конечно, не стоит свистеть, кричать или же начать активно жестикулировать. Достаточно установить зрительный контакт с кем-то из сотрудников и поднять вверх руку.

Что делать с салфеткой

Сервировка стола предназначена не для рук и лица, а для защиты одежды. Поэтому салфетку следует расправить и расположить на коленях. Если салфетка испачкается, попросите официанта принести свежую. По окончанию ужина сложите тканевую салфетку пополам и положите слева от тарелки, но не надо класть ее на грязную посуду. А вот губы лучше промакивать с помощью привычных бумажных салфеток.

Что делать с косточками

Во время ужина могут оставаться несъедобные части, например, косточки от оливок, рыбные кости или лимонная цедра. Куда их можно сложить? Не стоит заворачивать их в салфетку и подсовывать под тарелку. Их можно оставить в верхней левой части вашей тарелки.

А нужны ли чаевые