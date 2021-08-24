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Работник сети быстрого питания раскрыл популярный способ обмана клиентов

Lenta.ru
5 часов назад

Работник Dunkin’ Donuts по имени Джейсон раскрыл способ, который популярная сеть ресторанов использует для обмана клиентов. Видео, в котором он поделился этим секретом, опубликовано в TikTok.

Работник сети быстрого питания раскрыл способ обмана клиентов
Фото: @jasonmora2@jasonmora2

Блогер взял два больших стакана одинакового объема. Один из них был наполнен напитком со льдом, а второй был пуст. Затем, придерживая ложкой лед, сотрудник фастфуда перелил жидкость в пустой стакан. Оказалось, что она заняла только около половины указанного объема. «Вот что вы получаете, когда покупаете большой напиток», — подписал он.

В следующем ролике Джейсон показал, сколько жидкости содержится в стакане, если покупатель просит «немного льда» (light ice). Он проделал аналогичный эксперимент и продемонстрировал, что в этом случае напиток заполнил практически весь объем.

В комментариях под первым видео, набравшим почти 14 миллионов просмотров, многие пользователи поблагодарили Джейсона за честность. Юзеры также поделились своими секретами, с помощью которых они получают полный объем напитка. «Я всегда прошу не добавлять лед, а потом беру его дополнительно в другом стакане», — рассказал zaxzy5. Некоторые добавили, что покупают напитки вообще безо льда.

Ранее другой сотрудник Dunkin’ Donuts по имени Девон (Devon) рассказал о работе в компании. В ролике он рассказал о том, как часто сотрудники сети ресторанов могут отойти на перерыв и пообедать. Условия труда в сети вызвали негодование многих комментаторов.

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