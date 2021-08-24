Врач назвала безопасную норму рафинированного масла

Рафинированное растительное масло можно использовать ежедневно без вреда для здоровья, но в определенном количестве. Безопасную для здоровья норму назвала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в интервью изданию «Ридус».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По ее словам, около 3-4 чайных ложек масла в день является нормой. Однако при ожирении это количество стоит ограничить до 2-3 ложек.

«Жареные продукты не рекомендуются при обострениях заболеваний пищеварительного тракта. Есть такие состояния, как обострение желчекаменной болезни или панкреатита. В этот период мы ограничиваем все жиры, в том числе и растительные масла», — уточнила специалист.

Медик добавила, что рафинированное масло является одним из наиболее безопасных для жарки. Вместе с тем чем меньше проходит времени от изготовления продукта до его использования покупателем, тем лучше, отметила она. Если масло хранится длительное время, его следует перелить в какую-то темную стеклянную тару, чтобы в нее не проникал солнечный свет.