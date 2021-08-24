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Детские йогурты оказались вредными для организма

Lenta.ru
2 часа назад

Группа компании Action for Sugar заявила, что около 95 процентов йогуртов, предназначенных для детей, содержат нездоровый уровень сахара и вредят организму, пишет Daily Mail.

Детские йогурты оказались вредными для организма
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Специалисты призвали к полному запрету вводящих в заблуждение продуктов. В ходе исследования эксперты проанализировали данные 100 самых популярных детских йогуртов в стране для возраста от четырех до шести лет. Многие из образцов привлекали внимание внешней оболочкой: дети тянулись за красочными упаковками со знакомыми персонажами из мультфильмов. При этом в такие продукты обычно добавляли сиропы и фруктовые концентраты.

Оказалось, привычка пить сладкие йогурты может превратиться в нездоровую тягу к сахару. Такие дети могут подсесть на йогурты. Употребление большого количества сладкого опасно: ведет к диабету, другим серьезным проблемам, а иногда к летальному исходу.

В худшей из проб ученые нашли 20,6 грамма сахара в 100 граммах продукта. Только пять процентов йогуртов содержали здоровый уровень сахара — менее пяти граммов на каждые 100 граммов.

Упаковки йогуртов часто содержат заявления о кальции, витамине D и белке. Это создает «искаженный ореол здоровья», предполагающий, что продукты являются полностью полезными и содержат только сахар из натуральных источников, таких как лактоза из молока, говорится в сообщении благотворительной организации.

Ранее врач-диетолог Моргин Клер ответила, что кисломолочный продукт способствует похудению, так как в нем содержатся полезные бактерии, помогающие контролировать вес и улучшающие работу кишечника. Она также добавила, что йогурт — хороший перекус для тех, кто сидит на диете.

Еда,
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