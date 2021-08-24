Названы самые богатые железом продукты

Врач и специалист по снижению веса клиники Павел Исанбаев посоветовал россиянам употреблять продукты, богатые железом. Специалист также рассказал, с чем следует сочетать такие ингредиенты, сообщает РИА Новости.

По мнению врача, существует восемь продуктов с самым высоким содержанием железа. Среди них мясо, яйца, а также субпродукты — в частности, печень и кровяные колбаски. При этом железо в мясе специалист назвал наиболее биодоступным, поскольку организм усваивает его легче.

Исанбаев также перечислил растительные продукты с высоким содержанием железа: это бобовые, шпинат, а также гречневая, ячневая и овсяная крупы. Из них организм заберет от двух до 12 процентов вещества, поэтому веганам сложнее получать его только из продуктов питания.

Также препятствуют усвоению железа углеводные продукты, большое количество клетчатки, богатая полифенолами пища (орехи и кофе, например), а также продукты с содержанием фитатов и антипитательных веществ (бобовые, крупы). При желании съесть мясо с гречкой, крупу следует заранее замочить перед варкой, чтобы организму стало легче получить полезное вещество.

«Не менее важно здоровье ЖКТ и состояние тела в целом: любые очаги воспаления в организме, начиная с кариеса и заканчивая новообразованиями, повышают расход железа. Поэтому его запасы регулярно истощаются. И если у человека дефицит железа при его адекватном питании (либо даже медикаментозном восполнении), то есть смысл консультироваться с врачом и комплексно проверить организм», — заключил Исанбаев.