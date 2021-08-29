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5 простых рецептов, которые помогли выжить в 1990-е

Катя Кобышева
3 часа назад

Сейчас 1990-е годы принято называть лихими. Действительно время было непростое: ушла эпоха, и вдруг все завертелось. Цены росли, зарплату задерживали, а если выдавали, то чем угодно, но не деньгами, а ведь надо было кормить семью. "Рамблер" вспоминает самые популярные рецепты тех лет.

5 рецептов, которые помогли выжить в 1990-е
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сухарница

  • Сухари
  • Кипяток
  • Соль
  • Перец
  • Майонез

Сухари заливаем кипятком, добавляем соль, перец по вкусу и ложку майонеза. Это блюдо можно назвать предшественником лапши быстрого приготовления.

Суп из кубиков

  • Бульонный кубик
  • Вермишель
  • Зелень

Самыми популярными были кубики со вкусом курицы и грибов, а вот говядину покупали реже. Готовился такой суп элементарно: в кипящую воду бросаем кубик, ждем когда растворится, затем засыпаем вермишель "паутинку" или "звездочку", добавляем зелень, если есть, и через три минуты снимаем с огня.

Капустный салат

  • Капуста белокочанная
  • Лук репчатый
  • Соль
  • Перец
  • Уксус
  • Растительное масло

Пропорции примерно такие: на 500 граммов капусты понадобится одна небольшая луковица. Сначала режем лук, заливаем кипятком и оставляем на 30 минут, чтобы убрать горечь. Если горчинка не смущает, пропускаем этот этап. Затем режем капусту, смешиваем с луком, добавляем соль, перец по вкусу, заправляем двумя столовыми ложками растительного масла и чайной ложкой уксуса.

Ржаные гренки

  • Ржаной хлеб
  • Чеснок
  • Яйцо
  • Майонез
  • Растительное масло для жарки

Любимый бутерброд: ржаной хлеб режем на треугольники, обжариваем на масле, затем натираем чесноком. Мелко режем яйцо, смешиваем с майонезом и намазываем на слегка остывшие гренки. Летом можно добавить свежий лучок с огорода. Съедать желательно сразу. Также существовал праздничный вариант этого бутерброда с соленым огурчиком и шпротами.

Печенье из огуречного рассола

  • Огуречный рассол
  • Растительное масло
  • Мука

На стакан огуречного рассола берем одну треть стакана растительного масла и два стакана муки. Замешиваем пластичное тесто, затем раскатываем и вырезаем печенье с помощью любой формы, выпекаем в духовке 10-15 минут при температуре 200 градусов.

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