Диетолог рассказал о пользе и вреде бананов

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе и вреде бананов в беседе с телеканалом «Звезда».

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По его словам, бананы полезны не более, чем другие фрукты, но при этом являются более калорийными.

«В них содержится калорий примерно 70-80 на 100 грамм. Для сравнения, у яблок 56 калорий на 100 грамм, у апельсинов где-то 50-52»,

— сказал эксперт.

По словам Гинзбурга, утверждение, что бананы помогают справиться с бессонницей, довольно неоднозначное. Он отметил, что есть продукты, которые способствуют выработке серотонина, мелатонина, однако эффективность этого очень условна.

«Мне кажется, бессонница — вещь вторичная, ситуативная, то есть, если у человека, например, невыплаченный кредит или проблемы с семьей, то вряд ли ему банан поможет»,

— подчеркнул он.