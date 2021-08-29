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Диетолог рассказал о пользе и вреде бананов

Lenta.ruиещё 2
3 часа назад

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе и вреде бананов в беседе с телеканалом «Звезда».

Диетолог рассказал о пользе и вреде бананов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, бананы полезны не более, чем другие фрукты, но при этом являются более калорийными.

«В них содержится калорий примерно 70-80 на 100 грамм. Для сравнения, у яблок 56 калорий на 100 грамм, у апельсинов где-то 50-52»,

— сказал эксперт.

По словам Гинзбурга, утверждение, что бананы помогают справиться с бессонницей, довольно неоднозначное. Он отметил, что есть продукты, которые способствуют выработке серотонина, мелатонина, однако эффективность этого очень условна.

«Мне кажется, бессонница — вещь вторичная, ситуативная, то есть, если у человека, например, невыплаченный кредит или проблемы с семьей, то вряд ли ему банан поможет»,

— подчеркнул он.

Основная польза бананов заключается в содержании нерастворимых пищевых волокон, к которым относится целлюлоза и клетчатка, сказал диетолог. Они помогают регулировать уровень сахара в крови, а также способствуют нормальной работе кишечника. При этом Гинзбург подчеркнул, что говорить о бананах, как о некой панацее не стоит, так как эти волокна содержатся во всех фруктах и овощах.

Еда,Михаил Гинзбург,ТК "Звезда",
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