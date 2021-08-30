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Шеф-повар: какими должны быть перекусы в школе

Letidor.ru
26 минут назад

Многие родители беспокоятся, чем кормят их детей в школах. Еще более трудный вопрос, что им давать с собой для перекуса. Шеф-повара Давиде Корсо поделился полезными советами на примере своего ребенка, который тоже уже учится в школе. Шеф-повар рассказал, что в Италии детям обычно дают в школу бисквит или бутерброды с мягким сыром. И обязательно пакетированный сок. Своим детям он готовит несколько блинов и дает им для перекуса в школу яблоки или бананы. Также он рассказал, что именно каши являются самой правильной пищей для завтрака. Об этом сообщает сайт Здоровое питание. РФ. «Это, конечно, каша — манная, овсяная, пшенная. Мои дети почему-то особенно любят гречневую", — поделился эксперт. Он также добавил, что сырники могут быть хорошим перекусом для детей. Шеф-повар посоветовал при готовке сырников оставлять заготовку на утро и тогда они получатся менее жирными и с красивой корочкой. А значит, не повредят здоровью ребенка. Ранее «Летидор» рассказал о 7 полезных перекусах, которые можно взять в дорогу. Фото: Depositphotos

Шеф-повар: какими должны быть перекусы в школе
Фото: Letidor.ruLetidor.ru
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