Список: продукты, которые лишают сил

Чтобы получить заряд энергии и бодрости на целый день, очень важно правильно завтракать. О том, какие продукты следует исключить из утреннего меню, читайте в материале “Рамблера”.
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После чашки выпитого кофе поначалу действительно чувствуется прилив энергии. Надпочечники принимаются вырабатывать кортизол и адреналин, придавая бодрости. Но у медали есть обратная сторона: постоянные попытки проснуться с помощью кофе приведут к обратному эффекту. Надпочечники просто перестают реагировать на обычную дозу кофеина и человеку необходимо ее постоянно повышать. Организм реагирует на это скачками: сначала прилив энергии, а через несколько часов — полная разбитость.
Сладкие булочки, хлопья, йогурты и другие сладости на завтрак заставляют активно работать поджелудочную железу, задача которой выработать необходимое количество инсулина для снижения уровня сахара в крови. Из-за этого человек начинает чувствовать усталость и раздражение.
Белый хлеб, с которым мы привыкли делать тосты и бутерброды на завтрак, приведет к тому же эффекту, что и сладости: через пару часов чувство насыщения пройдет, а вместо этого наступит усталость и раздражение.
Красное мясо тоже не рекомендуют есть на завтрак. Если вы приготовите себе яичницу с сосисками или бутерброд с колбасой, не ждите, что этот завтрак вас надолго насытит. Организм потратит очень большое количество энергии на то, чтобы переработать продукты. В результате вместо насыщения вы будете чувствовать усталость и чувство голода.