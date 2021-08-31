Диетолог назвала вредные продукты для иммунитета

Употребление чрезмерного количества алкоголя, сахара и соли может снизить иммунитет, сообщила врач-терапевт, диетолог Наталья Сычева.

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«В норме через кишечную стенку почти ничего не проходит. Но тут появляется переизбыток сахара. Это разрушает защитные механизмы и нашу микрофлору. В кровь попадают чужеродные агенты, на которые реагирует иммунная система», – цитирует Сычеву издание «Доктор Питер».

Она отметила, что это может привести к развитию многих болезней, в том числе к аутоиммунному тиреоидиту и ревматоидному артриту.

По словам врача, спиртные напитки препятствуют усвоению цинка и витамина С, а соль запускает воспалительные процессы и меняет состав микробиоты кишечника.