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Врач рассказал, какие продукты могут ухудшить иммунитет

Letidor.ru
2 часа назад

В пандемию коронавируса особенно опасно употреблять некоторые продукты. Врач-терапевт, диетолог Наталья Сычева рассказала, почему они помогают болезни распространяться. Они опасны для организма и могут привести к негативным последствиям при заражении COVID-19 или повысить риск других заболеваний.Самыми опасными в пандемию признаны сахар, соль и алкоголь. Их употребление может ослабить иммунитет человека. Об этом сообщает «Царьград».

Врач рассказал, какие продукты ухудшают иммунитет
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

«Если пищу пересаливать или употреблять слишком много солёных продуктов, то в организме может появиться воспаление, вырастет риск развития хронических заболеваний»,

— отмечается в издании.

Диетолог также напомнила, что сахар очень вреден, он повышает проницаемость кишечника:

«Где тонко, там и рвётся. Это может быть и аутоиммунный тиреоидит, и ревматоидный артрит, и другие заболевания».

При этом алкоголь тоже может быть опасным для здоровья. Он мешает иммунитету ликвидировать любую инфекцию, попавшую в организм.

По словам диетолога, чрезмерное употребление алкогольных напитков может тяжелее сказаться на протекании не только коронавируса. Это может негативно повлиять на всевозможные хронические заболевания.

Еда,Наталья Сычева,
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