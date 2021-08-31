Диетолог назвала ягоды, укрепляющие иммунитет к осени

Осенние ягоды, в частности клюква и брусника помогают укреплять иммунитет из-за высокого содержания в них витамина C и прочих полезных компонентов. Такое мнение высказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун в беседе с радио Sputnik.

«В частности, в клюкве витамина C иногда даже больше, чем в цитрусовых. Клюкву и бруснику используют как лечебные ягоды, в них огромное количество антиоксидантов, биофлавоноидов, они полезны для иммунитета, для сердечно-сосудистой системы, зрения», - считает диетолог.

Лизун также отметила, что эти ягоды не испортятся долгое время без термической обработки. По ее словам, их можно просто залить водой, и они долго будут храниться в холодильнике. Кроме того, клюкву и бруснику врач советует использовать и в кулинарии.

«С такими осенними кислыми ягодами очень хорошо запекать, например, мясо или птицу. Компоненты брусники или клюквы хорошо комбинируются с белком, стимулируют работу желудка, и за счет витамина С позволяют лучше усвоить железо, которое присутствует в мясе», - пояснила Ирина Лизун.