Три иностранные закуски из баклажанов, которые удивят гостей

В России баклажаны заслужили плохую славу, хозяйки вечно жалуются на переизбыток баклажанов на даче и пытаются от них избавиться. "Рамблер" решил помочь выйти из положения и поделиться рецептами трех иностранных блюд из баклажана.

Бабагануш

Бабагануш считается блюдом израильской кухни. Это закуска, состоящая из пюрированных готовых баклажанов, смешанных с приправами. Баклажаны предварительно целиком запекаются или жарятся на огне, и таким образом мякоть становится мягкой и приобретает запах гриля.

Затем их можно смешать в блендере или сковородке с чесноком, ароматными травами, оливковым маслом, сыром, некоторые хозяйки добавляют сливки. Баклажаны приобретают вид тягучей намазки и быстро съедаются гостями.

Азиатские баклажаны

Для начала необходимо порезать баклажаны на прямоугольные брусочки. Нашинковать перец чили, имбирь и чеснок, а затем поджарить их на сковороде. Когда ингридиенты отдадут запах, можно добалять баклажаны.

Их необходимо заранее обвалять в крахмале, так при жарке они обретут хрустящую корочку. Далее в емкость добавляем немного соевого соуса, меда и свежемолотого перца. И вот кисло-сладкие баклажаны готовы! При подаче их можно украсить кинзой и кедровыми орешками.

Бакладжаны "Пармеджано"

Это облегченный рецепт лазаньи для тех, кто боится набрать лишний вес. Cытное итальянское блюдо родом из Сицилии. Готовят его и как закуску, и как основное блюдо. Достаточно нарезать баклажаны кружочками, залить их томатным соусом с ароматом базилика.