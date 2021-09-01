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Диетолог назвала идеальный завтрак сентября

News.ruиещё 9
8 часов назад

Первые недели осени, когда люди массово возвращаются с отдыха и приступают к активной работе и учёбе, являются сложными для организма, поэтому ему нужна помощь, в том числе в плане питания. Идеальный завтрак сентября в интервью радио Sputnik раскрыла врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог назвала идеальный завтрак сентября
Фото: PixabayPixabay

По её словам, с помощью правильного завтрака можно настроить нервную систему на рабочий ритм. Для этого необходимо употреблять витамины группы В.

Они есть в цельнозерновом и ржаном хлебе, в цельнозерновых кашах. Эти витамины — «допинг» для всей нервной системы, потому что без витаминов группы B не происходят метаболические процессы, — объяснила Елена Соломатина.

По словам врача, блюда, включающие в себя витамины группы В, станут подходящей основой завтрака как для взрослых, так и для школьников.

Также следует включить в рацион продукты, стимулирующие когнитивные функции мозга. В первую очередь это яйца, желток которых содержит холин — предшественник ацетилхолина.

Ацетилхолин — это нейромедиатор, который обеспечивает сигнал между нейронами. То есть он отвечает за промежуток между тем, что мы подумали, и тем, что произнесли. Он помогает найти нужное слово и вспомнить нужное определение, — рассказала диетолог.

Ранее сообщалось, что гречневую кашу признали лучшим решением для завтрака. Согласно исследованию, гречневая шелуха снижает риск развития онкологических заболеваний, а также помогает предупредить желудочно-кишечные проблемы, в том числе рак толстой кишки, желудка, снижает риск рака молочной железы.

Еда,Елена Соломатина,ИА Sputnik,
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