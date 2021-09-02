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Названы укрепляющие осенью иммунитет продукты

Lenta.ru
2 часа назад

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что в осеннее время россиянам следует употреблять богатые белком продукты, а также продукты с противовоспалительным действием. Кроме того, следует обратить внимание на сезонные овощи и фрукты, сообщает URA.RU.

Названы укрепляющие осенью иммунитет продукты
Фото: PixabayPixabay

По словам Гинзбурга, осенью организму требуется разнообразное питание с достаточным количеством белка и акцентом на противовоспалительное действие. Такого эффекта поможет добиться морская рыба, поскольку в ней содержится не только белок, но и омега-3 жирные кислоты, а также витамин D.

«Здесь появляется противовоспалительный момент, потому что белок компенсируется и человеку надо меньше мяса»,

— сказал подчеркнул врач.

Врач-диетолог Наталья Круглова также посоветовала россиянам включить в рацион сезонные овощи и фрукты, которых осенью довольно много. Полезными напитками, например,из этих продуктов являются компот и морс на основе брусники, смородины и других ягод, содержащих антиоксиданты и витамин C.

Гинзбург добавил, что такие синие ягоды, как черника, ежевика и голубика, укрепляют иммунитет. Кроме того, улучшают здоровье лук, чеснок, грубые углеводные продукты (гречка, овсянка, бобовые и грубый хлеб).

«Эти продукты физиологичные, то есть человек их обычно не переедает, потому что они достаточно сытные и сравнительно не калорийные»,

— заключил он.

Еда,Михаил Гинзбург,Наталья Круглова,РИА Ura.ru,
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