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Названы самые некачественные товары в России

Lenta.ruиещё 7
3 часа назад

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал в интервью «Известиям» о самых некачественных социально значимых товарах в России.

Названы самые некачественные товары в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, в данный список попали пельмени и мед. Производители данных товаров чаще остальных нарушают правила, отметил он. Так, в российском меде достаточно высокий уровень антибиотиков. Это связано с тем, что пасечники часто неправильно лечат пчел. Кроме того, 28 процентов обращений россиян касается отечественных сыров. В связи с этим в настоящее время организация проводит масштабное федеральное исследование.

Протасов также обратил внимание на нарушения в продукции легкой промышленности. Он отметил, что по результатам первого исследования, 87-88 процентов школьной формы не соответствовало маркировке, а ткань не дышала и не пропускала влагу, поскольку при производстве использовали синтетическое сырье вместо натурального. В настоящий момент данный показатель снизился в три-четыре раза, добавил глава Роскачества.

Ранее эксперты Роскачества предупредили, что каждая вторая рубашка для школьника в России не рекомендована к носке. «Практически каждое второе изделие из исследованных «не дышит», ткань не впитывает влагу и не отводит ее от тела», — говорится в исследовании.

Еда,Максим Протасов,газета "Известия",
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