Названы самые некачественные товары в России

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал в интервью «Известиям» о самых некачественных социально значимых товарах в России.

По его словам, в данный список попали пельмени и мед. Производители данных товаров чаще остальных нарушают правила, отметил он. Так, в российском меде достаточно высокий уровень антибиотиков. Это связано с тем, что пасечники часто неправильно лечат пчел. Кроме того, 28 процентов обращений россиян касается отечественных сыров. В связи с этим в настоящее время организация проводит масштабное федеральное исследование.

Протасов также обратил внимание на нарушения в продукции легкой промышленности. Он отметил, что по результатам первого исследования, 87-88 процентов школьной формы не соответствовало маркировке, а ткань не дышала и не пропускала влагу, поскольку при производстве использовали синтетическое сырье вместо натурального. В настоящий момент данный показатель снизился в три-четыре раза, добавил глава Роскачества.