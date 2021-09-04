Шеф-повар рассказал, как распознать безопасную шаурму

Шеф-повар и эксперт по здоровому питанию Сергей Синицын рассказал, как выбрать правильную шаурму. Об этом сообщает радио Sputnik.
Эксперт посоветовал россиянам выбирать проверенные места для покупки шаурмы. Однако, если вы оказались в незнакомом месте, есть несколько лайфхаков для того, чтобы распознать место с безопасной шаурмой.
Прежде всего, палатка, где продают еду, должна быть не новой. Это значит, что она там стоит давно, а значит место проверенное. Кроме того, если еду покупают полицейские и есть большая очередь, значит, месту можно доверять.
"Еду из такой палатки люди проверили на своем здоровье"
Синицын раскрыл свой секрет того, как ему удается всегда покупать вкусную шаурму.
"Я подхожу к продавцу и прошу его сделать шаурму так, как он делает себе сам. Я даже готов за это заплатить чуть больше. Если об этом сказать, то у человека будет уже не стандартный набор действий, а он будет представлять, как он для себя добавлял бы соус и прочие ингредиенты"