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Названы необходимые для употребления осенью продукты

Lenta.ruиещё 4
3 часа назад

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева и врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова назвали продукты, которые необходимо употреблять осенью. Они помогут улучшить иммунитет и самочувствие в этот период, сообщает RT.

Названы необходимые для употребления осенью продукты
Фото: PixabayPixabay

Писарева посоветовала есть цитрусовые, поскольку эфирные масла в этих фруктах улучшают настроение и тонизируют. Кроме того, следует употреблять полезные жиры, содержащиеся в орехах, оливковом масле, авокадо и жирной рыбе. Также специалист призвала не забывать о сезонных фруктах и овощах.

В свою очередь Круглова порекомендовала включить в рацион блюда из тыквы, поскольку она богата бета-каротином и витамином А. Будут не менее полезны яблоки, персики, абрикосы, помидоры, огурцы и сладкий болгарский перец.

«Это хорошая профилактика инфекционных заболеваний. Не только в этом состоит польза овощей и фруктов, они ещё содержат антиоксиданты и пищевые волокна, которые необходимы», — объяснила специалист.

Диетолог предостерегла россиян от риска набрать лишний вес осенью. Такая тенденция связана с ухудшением погоды, объяснила врач.

«Меняется погода, и пациенты начинают в этот период больше есть сладкие продукты, уделять внимание сдобной выпечке в качестве компенсации, чтобы улучшить себе настроение. Помним про это, планируем свой рацион и включаем больше сладких, но натуральных продуктов», — заключила Круглова.

Ранее диетологи Гинзбург и Круглова заявили, что белковые и сезонные продукты укрепляют иммунитет осенью. Например, такие синие ягоды, как черника, ежевика и голубика, делают организм более сильным.

Еда,Наталья Круглова,
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