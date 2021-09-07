Диетолог посоветовала выбирать еду по «радужному правилу»

Британский диетолог Лола Бриггс объяснила, почему следует питаться сезонными овощами и фруктами всех цветов радуги. Об этом пишет издание Daily Express.

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Эксперт призывает выбирать еду в соответствии с «радужным правилом». «Заполните по крайней мере 50 процентов своей тарелки яркими сезонными овощами, — советует она. — Чем больше в тарелке разных оттенков, тем лучше».

По мнению Бриггс, сезонные овощи и фрукты, как правило, вкуснее и богаче питательными веществами. Кроме того, поскольку их не требуется хранить, перерабатывать или транспортировать через половину мира, они меньше вредят окружающей среде.

Диетолог противопоставляет сезонным овощам продукты из обработанного мяса, жареные блюда, сладости и пищу с высоким содержанием углеводов. По ее словам, злоупотребление такой едой ведет к ослаблению иммунной системы.