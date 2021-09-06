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Назван продукт, влияющий на иммунитет и долголетие

News.ruиещё 2
1 час назад

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа призвала россиян есть сало. В интервью «Вечерней Москве» она рассказала, что этот продукт повышает иммунитет и влияет на долголетие.

Назван продукт, влияющий на иммунитет и долголетие
Фото: News.ruNews.ru

По словам медика, сало стоит есть всем, главное, чтобы на него не было индивидуальной отрицательной реакции.

"Жир, он всегда превращается в нужный продукт питания, а желудочно-кишечный тракт — это наш иммунитет. Сало — это продукт, который содержит много полезного. Даже когда лечим ЖКТ, часто добавляем ферменты, а они и в сале содержатся. Кусочек сала для долгожителей очень важен", — пояснила Лапа.

Врач рассказала о своём профессоре, которая очень любила сало и в результате дожила до 100 лет.

Лапа также добавила, что сало следует употреблять в первой половине дня. Кроме того, она предостерегла от употребления мёда. Несмотря на то что он считается очень полезным для иммунитета, он является сильным аллергеном, нарушающим работу иммунной системы.

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