Назван продукт, влияющий на иммунитет и долголетие

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа призвала россиян есть сало. В интервью «Вечерней Москве» она рассказала, что этот продукт повышает иммунитет и влияет на долголетие.

По словам медика, сало стоит есть всем, главное, чтобы на него не было индивидуальной отрицательной реакции.

"Жир, он всегда превращается в нужный продукт питания, а желудочно-кишечный тракт — это наш иммунитет. Сало — это продукт, который содержит много полезного. Даже когда лечим ЖКТ, часто добавляем ферменты, а они и в сале содержатся. Кусочек сала для долгожителей очень важен", — пояснила Лапа.

Врач рассказала о своём профессоре, которая очень любила сало и в результате дожила до 100 лет.