Диетолог объяснил, как есть картошку и худеть

— Ее можно порезать и на ночь оставить в воде. Весь крахмал выйдет из нее на 80 процентов, и она становится безопасной. На следующий день картошку можно пожарить. Правда, в ней уже ничего нет: микроэлементы и витамины вышли в воду, но вкус-то будет! — рассказывает доктор в новом ролике на своем YouTube-канале.