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Диетолог раскрыла пользу лука

Lenta.ruиещё 1
4 часа назад

Врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова в беседе с радио Sputnik предупредила о вреде лука.

Диетолог раскрыла пользу лука
Фото: PixabayPixabay

По ее словам, репчатый лук содержит витамины и минералы, клетчатку и множество фитовеществ. Благодаря своему уникальному химическому составу он способен подавлять воспалительные процессы в организме и укреплять иммунитет. Насыщенный вкус лука поможет также снизить потребление соли.

При этом Нефедова призвала не воспринимать лук как лекарство, которое нужно принимать лишь тем, кто уже заболел. Она посоветовала есть этот продукт регулярно, для профилактики. Диетолог подчеркнула, что лук полезен людям с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также диабетом.

«Единственное, потом будет запах. Но не изо рта — на самом деле будет пахнуть от кожи, потому что вещества будут выделяться через поры», — сказала врач.

Кроме того, некоторые люди могут страдать непереносимостью репчатого лука.

Ранее сообщалось, что диетолог объяснила пользу черники. По словам эксперта, в чернике содержится большое количество антиоксидантов и кремния, которые необходимы для твердости костей, подвижности суставов и хорошего состояния кожи, волос и ногтей.

Еда,Наталья Нефедова,ИА Sputnik,
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