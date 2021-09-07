Названы вызывающие преждевременное старение продукты

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые вызывают преждевременное старение организма. По ее словам, в первую очередь это касается кондитерских и мучных изделий, пишет «Москва-24».

«Например, это печенье, хлеб, булки. В основном там обязательно присутствуют два вредных продукта – сахар и трансжиры», — рассказала специалист.

Эксперт отметила, что белая мука наносит организму большой вред, так как повышает уровень глюкозы в крови. Что касается выпечки, то в ней используется маргарин, молекулы которого портят мембрану клеток организма и делают ее неэластичной.

Кроме того, диетолог посоветовала отказаться от употребления колбас и сосисок. По словам Соломатиной, в эти мясные изделия кладут фосфаты и нитрат натрия, которые удерживают влагу.