Как приготовить идеальную яичницу: инструкция

Кажется, нет ничего проще, чем приготовить на завтрак яичницу. Но часто блюдо получается совсем не таким, какое хотелось бы видеть на тарелке: подсушенные края, растекшийся желток “Рамблер” подготовил инструкцию, следуя которой, вы сможете приготовить идеальное блюдо из яиц с нежным желтком и не пережаренным белком.

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Выбираем и правильно разогреваем масло

Вкуснее всего яичница получается на сливочном масле, но приготовить ее можно и на оливковом. Отправив масло в сковороду, необходимо дождаться момента, когда оно прогреется, но не закипит.

Добавляем воду

На прогретое масло выливаем пару ложек обычной кипяченой или фильтрованной воды. Тут следует быть очень осторожными, поскольку брызги могут легко обжечь кожу. Вода на масле практически сразу начинает закипать, в этот момент приходит очередь яиц оказаться на сковородке.

Правильно разбиваем яйца

Для того, чтобы результат приготовления глазуньи радовал глаз, желток в ней должен быть нежным, но не растекаться. Поэтому разбить яйца в сковороду надо так, чтобы желток не лопнул. Разламывать скорлупу следует как можно ближе к горячей поверхности, так желток остается целым. Яйцо, практически сразу схватывается на сковороде,а поскольку масло с водой образуют пленку, то не дают блюду прилипнуть ко дну сковороды.

Солим

Соль рекомендуется сыпать лишь на белок, поскольку, попав на желток, она меняет вкус блюда не в лучшую сторону. Кроме того, на желтке могут появиться неаппетитные светлые пятна. Также можно подсолить разогретое масло еще до того, как в сковороду попадут яйца.

Регулируем огонь

Яичницу ни в коем случае нельзя готовить на сильном огне. Сразу после того, как в сковороду разбиваются яйца, огонь уменьшается до минимума, а сама сковорода накрывается крышкой. Именно так яйца следует довести до готовности.