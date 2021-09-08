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Врач предупредила об опасности «передозировки» лавровым листом

Letidor.ru
1 час назад

Лавровый лист — одна из самых любимых пряностей россиян, которая придает блюду яркий насыщенный аромат. Как сообщила «Летидору» гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Елена Грек, в целом лавровый лист полезен для организма. Однако добавлять эту пряность в блюда нужно осмотрительно, ведь блюда, обильно приправленные лавровым листом, могут быть опасны для здоровья.

Опасность «передозировки» лавровым листом
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Российский врач предупредила об опасности «передозировки» лавровым листом. Добавляйте в блюдо не более 1-2 листочков. При таком объеме пряность не несет опасности. А вот бОльшее количество лаврового листа может привести к обострениям некоторых заболеваний: гастрита, язвы, болезней печени и почек.

«Это высокоаллергенная пряность, поэтому исключить ее придется, если у вас есть индивидуальная непереносимость. По той же причине аккуратнее с лавровым листом нужно быть беременным и кормящим женщинам. Добавлять 1-2 листочка в суп можно, но безмерное употребление опасно. Например, у кормящей мамы или малыша пряность может вызвать аллергию и расстройство пищеварения»,

— в беседе с «Летидором» предупредила гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог СМ-Клиники (@smclinicspb) в Санкт-Петербурге Елена Грек.

При этом доктор уточнила, что при умеренном употреблении лаврового листа, эта пряность полезна. Так, в ней содержатся витамины А, С, а также витамины группы B. Кроме того, лавровый лист богат полезными кислотами, микроэлементами, дубильными веществами, которые являются антиоксидантами.

Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом.

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