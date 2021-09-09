Химик объяснила, чем опасны фермерские продукты

— Что такое фермерское? Это противопоставляется бездушному промышленному продукту. Кажется, что люди на заводе возьмут кучу химии и сделают что-то, а фермерское — все чистое, прекрасное и натуральное. Зачастую именно фермерские продукты бывают опасны для человека, потому что контроль качества на маленьких предприятиях хуже. С точки зрения безопасности стоит доверять крупным предприятиям. Есть крупный молочный завод, а есть дядя Вася, который варит творог. Несопоставимо то, как они следят за сырьем. Фермерский продукт часто бывает просто маркетингом. Он может быть менее проверенным и с накрученной ценой. Ученые химики, пищевики, доказательные врачи меня в этом поддержат. Это грандиозный обман. Фермерское не должно стоить в 10 раз дороже, как и органические овощи и фрукты, — объясняет эксперт в новом выпуске на YouTube-канале «Ходят Слухи».