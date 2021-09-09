Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Химик рассказала, чем опасны фермерские продукты

Мира Маркина
1 час назад

Пищевой химик Ольга Косникова рассказала, почему фермерские продукты не всегда являются самыми полезными и безопасными.

Химик рассказала, чем опасны фермерские продукты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам эксперта, принято считать, что на заводе в продукты всегда добавляют химию, а фермерское - "все чистое, прекрасное и натуральное". Однако это миф.

"Зачастую именно фермерские продукты бывают опасны для человека, потому что контроль качества на маленьких предприятиях хуже. С точки зрения безопасности стоит доверять крупным предприятиям. Есть крупный молочный завод, а есть дядя Вася, который варит творог. Несопоставимо то, как они следят за сырьем", - сказала эксперт в новом выпуске на YouTube-канале "Ходят Слухи".

Ольга Косникова отметила, что часто фермерский продукты - это маркетинговый ход:

"Он может быть менее проверенным и с накрученной ценой. Ученые химики, пищевики, доказательные врачи меня в этом поддержат. Это грандиозный обман. Фермерское не должно стоить в 10 раз дороже, как и органические овощи и фрукты".

Химик призвала не бояться длинного состава продуктов, так как процесс приготовления дома и на предприятиях сильно отличается. К примеру, шоколад на своей кухне можно приготовить без лецитина, а на заводе - нельзя, так как масса будет слишком густой, непластичной и может вывести из строя оборудование.

"Например, есть глицерин. Он является природным веществом, содержится в жирах, в том числе и в человеке. Иногда он указан как влагоудерживающий агент, но бояться его нужно".

Ранее диетолог назвала продукты, которые снижают сахар.

Еда,
13
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители