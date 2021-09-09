Химик рассказала, чем опасны фермерские продукты

По словам эксперта, принято считать, что на заводе в продукты всегда добавляют химию, а фермерское - "все чистое, прекрасное и натуральное". Однако это миф.

"Зачастую именно фермерские продукты бывают опасны для человека, потому что контроль качества на маленьких предприятиях хуже. С точки зрения безопасности стоит доверять крупным предприятиям. Есть крупный молочный завод, а есть дядя Вася, который варит творог. Несопоставимо то, как они следят за сырьем", - сказала эксперт в новом выпуске на YouTube-канале "Ходят Слухи".

"Он может быть менее проверенным и с накрученной ценой. Ученые химики, пищевики, доказательные врачи меня в этом поддержат. Это грандиозный обман. Фермерское не должно стоить в 10 раз дороже, как и органические овощи и фрукты".

Химик призвала не бояться длинного состава продуктов, так как процесс приготовления дома и на предприятиях сильно отличается. К примеру, шоколад на своей кухне можно приготовить без лецитина, а на заводе - нельзя, так как масса будет слишком густой, непластичной и может вывести из строя оборудование.