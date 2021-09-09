Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Россиянам назвали самый опасный алкоголь для мужчин

Lenta.ru
1 час назад

Пиво опасно для мужчин, потому что содержит фермент, схожий с женским гормоном эстрогеном. Об этом заявил главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн в ходе пресс-конференции, приуроченной ко Всероссийскому дню трезвости, передает РИА Новости.

Россиянам назвали самый опасный алкоголь для мужчин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Пиво для мужчин очень вредно, оно гендерно очень опасно»,

— сказал он.

Брюн добавил, что для женщин любой алкоголь максимально опасен, так как у них небольшое количество ферментов, которые его перерабатывают. Злоупотребление спиртным ведет к более быстрому формированию заболевания и глубинным дефектам личности, сказал он.

Ранее психотерапевт Майя Медведева предупредила, что употребление алкоголя по выходным может завести человека в «алкогольную петлю», что лишит его естественной радости. Во избежание опасной зависимости нужно вспомнить те моменты, которые ранее радовали человека, заняться делами, которые раньше приносили удовлетворение. Таким образом алкоголь можно будет вытеснить из повседневной жизни.

Еда,Евгений Брюн,РИА Новости,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители