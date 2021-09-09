Россиянам назвали самый опасный алкоголь для мужчин

Пиво опасно для мужчин, потому что содержит фермент, схожий с женским гормоном эстрогеном. Об этом заявил главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн в ходе пресс-конференции, приуроченной ко Всероссийскому дню трезвости, передает РИА Новости.

«Пиво для мужчин очень вредно, оно гендерно очень опасно»,

— сказал он.

Брюн добавил, что для женщин любой алкоголь максимально опасен, так как у них небольшое количество ферментов, которые его перерабатывают. Злоупотребление спиртным ведет к более быстрому формированию заболевания и глубинным дефектам личности, сказал он.