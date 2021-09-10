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Диетолог назвала самые полезные способы приготовления мяса

Lenta.ruиещё 6
1 час назад

Врач-диетолог, кардиолог Асият Хачирова в беседе с радио Sputnik назвала самые полезные способы приготовления мяса.

Названы самые полезные способы приготовления мяса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Самые здоровые, диетические методы приготовления — это тушение, варка и гриль. Главное, следить, чтобы не было черной корочки, которая возникает при пригорании. Сейчас продаются электрогрили — это как сухая сковородка, там получается правильное мясо»,

— сказала специалист.

По словам врача, приготовление мяса в мангале на открытом огне тоже является хорошим вариантом, если соблюдать определенные условия. Она отметила, что следует использовать правильный маринад, чтобы в нем не было майонеза. Хачирова добавила, приготовленное таким образом мясо можно есть не чаще одного раза в неделю.

Кроме того, диетолог подчеркнула, что в рационе должно быть красное мясо, так как оно содержит гемовое железо, которое хорошо усваивается и поддерживает гемоглобин в крови.

«Но с ним коррелируют большие риски развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний»,

— предупредила она.

В связи с этим Хачирова порекомендовала есть красное мясо не чаще двух или трех раз в неделю.

Еда,ИА Sputnik,
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