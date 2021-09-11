Диетолог назвал опасные продукты для пожилых

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты могут быть опасны для пожилых людей. Его слова передает телеканал «Звезда».

По его мнению, россиянам старше 60 лет стоит отказаться от сахара. Кроме того, нужно отказаться от варенья и меда. Также важно отучиться от привычки класть сахар в чай и увлекаться конфетами. Врач назвал 20 граммов максимальной дозы сахара в день.

Также Гинзбург посоветовал исключить из рациона подсолнечное масло, так как избыток жирных кислот, особенно в пожилом возрасте, вызывает воспаления, влияет на настроение и поведение. Его можно заменить оливковым.

Вредное для употребления и красное мясо — свинина, говядина и баранина. Вместо этого стоит есть побольше мяса птицы и рыбы. Навредить организму могут и продукты с гликемическим индексом: изделия из просеянной муки, белый хлеб, нарезные батоны, картофель, рис.

«В пожилом возрасте нужно увеличить количество овощей, зелени в рационе. Надо есть больше чеснока и лука. Рекомендовано увеличить потребление кисломолочных напитков, круп грубого помола и хлеба», — заключил эксперт.