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Диетолог назвал опасные продукты для пожилых

Даша Краснова
36 минут назад

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты могут быть опасны для пожилых людей. Его слова передает телеканал «Звезда».

Диетолог назвал опасные продукты для пожилых
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его мнению, россиянам старше 60 лет стоит отказаться от сахара. Кроме того, нужно отказаться от варенья и меда. Также важно отучиться от привычки класть сахар в чай и увлекаться конфетами. Врач назвал 20 граммов максимальной дозы сахара в день.

Также Гинзбург посоветовал исключить из рациона подсолнечное масло, так как избыток жирных кислот, особенно в пожилом возрасте, вызывает воспаления, влияет на настроение и поведение. Его можно заменить оливковым.

Вредное для употребления и красное мясо — свинина, говядина и баранина. Вместо этого стоит есть побольше мяса птицы и рыбы. Навредить организму могут и продукты с гликемическим индексом: изделия из просеянной муки, белый хлеб, нарезные батоны, картофель, рис.

«В пожилом возрасте нужно увеличить количество овощей, зелени в рационе. Надо есть больше чеснока и лука. Рекомендовано увеличить потребление кисломолочных напитков, круп грубого помола и хлеба», — заключил эксперт.

Ранее мы рассказывали, кому нельзя есть арбуз и почему.

Еда,Михаил Гинзбург,ТК "Звезда",
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