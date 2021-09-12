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Грибной сезон: чем опасны сыроежки и лисички

Мира Маркина
3 часа назад

Сентябрь в России — грибной сезон. На рынках бабушки уже продают ведра сыроежек, шеф-повара добавляют свежие лисички в сезонное меню. Многие любят отправиться на «тихую охоту» за грибами самостоятельно. «Рамблер» рассказывает, какую опасность таят неправильно выбранные грибы.

Грибной сезон: чем опасны сыроежки и лисички
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Безопасные грибы легко спутать с опасными

Опытные грибники знают, что сыроежки нужно выбирать по шляпке. Гриб оранжевого или красного цвета, с закругленными краями, с фруктовым или кислым запахом мы обходим стороной. Это «рвотная» жгучеедкая сыроежка, которая вызывает тяжелое отравление.
  • У безопасной сыроежки больше зеленых оттенков в цвете шляпки, нежели красных.
Лисички же легко перепутать с оранжевыми говорушками, также известными как ложные лисички. Ядовитый гриб приятен на вид: яркого цвета, с длинной сухой ножкой, с гладкой шляпкой.
  • Безопасная лисичка должна быть размером с большой палец, желтого или ярко-желтого цвета.

И лисички, и сыроежки следует собирать в экологически чистых районах и лесах, далеких от города. Грибы, растущие вдоль автомагистралей, впитывают в себя грязь, выбросы заводов и машин, а также тяжелые металлы.

Грибы тяжело усваиваются

Любые грибы нагружают желудок из-за высокого содержания трудноперевариваемой клетчатки. Поэтому сыроежки и лисички не рекомендуют давать людям с проблемами по части ЖКТ, беременным, пожилым и детям до семи лет. Кроме того, консервированные грибы нагружают сердце за счет большого количества соли.

Легко нарушить срок и правила хранения

Лесные грибы хранятся от 18 до 24 часов при температуре не выше +10°. Купленные в магазине грибы хранятся в соответствии с информацией на упаковке, обычно в пределах 5-10 дней.

Лисички и сыроежки солят, консервируют, варят и жарят, что чуть продлевает им жизнь. Однако перед приготовлением грибы необходимо тщательно отсортировать: вымыть, отбросить червивые и гнилые.

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