Грибной сезон: чем опасны сыроежки и лисички

Сентябрь в России — грибной сезон. На рынках бабушки уже продают ведра сыроежек, шеф-повара добавляют свежие лисички в сезонное меню. Многие любят отправиться на «тихую охоту» за грибами самостоятельно. «Рамблер» рассказывает, какую опасность таят неправильно выбранные грибы.

Безопасные грибы легко спутать с опасными

У безопасной сыроежки больше зеленых оттенков в цвете шляпки, нежели красных. Опытные грибники знают, что сыроежки нужно выбирать по шляпке. Гриб оранжевого или красного цвета, с закругленными краями, с фруктовым или кислым запахом мы обходим стороной. Это «рвотная» жгучеедкая сыроежка, которая вызывает тяжелое отравление.

Безопасная лисичка должна быть размером с большой палец, желтого или ярко-желтого цвета. Лисички же легко перепутать с оранжевыми говорушками, также известными как ложные лисички. Ядовитый гриб приятен на вид: яркого цвета, с длинной сухой ножкой, с гладкой шляпкой.

И лисички, и сыроежки следует собирать в экологически чистых районах и лесах, далеких от города. Грибы, растущие вдоль автомагистралей, впитывают в себя грязь, выбросы заводов и машин, а также тяжелые металлы.

Грибы тяжело усваиваются

Любые грибы нагружают желудок из-за высокого содержания трудноперевариваемой клетчатки. Поэтому сыроежки и лисички не рекомендуют давать людям с проблемами по части ЖКТ, беременным, пожилым и детям до семи лет. Кроме того, консервированные грибы нагружают сердце за счет большого количества соли.

Легко нарушить срок и правила хранения

Лесные грибы хранятся от 18 до 24 часов при температуре не выше +10°. Купленные в магазине грибы хранятся в соответствии с информацией на упаковке, обычно в пределах 5-10 дней.