Грибной сезон: чем опасны сыроежки и лисички

Сентябрь в России — грибной сезон. На рынках бабушки уже продают ведра сыроежек, шеф-повара добавляют свежие лисички в сезонное меню. Многие любят отправиться на «тихую охоту» за грибами самостоятельно. «Рамблер» рассказывает, какую опасность таят неправильно выбранные грибы.
И лисички, и сыроежки следует собирать в экологически чистых районах и лесах, далеких от города. Грибы, растущие вдоль автомагистралей, впитывают в себя грязь, выбросы заводов и машин, а также тяжелые металлы.
Любые грибы нагружают желудок из-за высокого содержания трудноперевариваемой клетчатки. Поэтому сыроежки и лисички не рекомендуют давать людям с проблемами по части ЖКТ, беременным, пожилым и детям до семи лет. Кроме того, консервированные грибы нагружают сердце за счет большого количества соли.
Лесные грибы хранятся от 18 до 24 часов при температуре не выше +10°. Купленные в магазине грибы хранятся в соответствии с информацией на упаковке, обычно в пределах 5-10 дней.
Лисички и сыроежки солят, консервируют, варят и жарят, что чуть продлевает им жизнь. Однако перед приготовлением грибы необходимо тщательно отсортировать: вымыть, отбросить червивые и гнилые.