Чем могут быть опасны арбузы и какие нельзя есть

Арбуз традиционно пользуется популярностью у россиян, но важно понимать, чем может быть опасна эта ягода и какие арбузы лучше оставить на полке магазина. "Рамблер" разбирался в этих вопросах.

В чем опасность

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Многие специалисты связывают опасность арбузов с нитратами, которыми их поливают:

"Во-первых, арбуз и другие бахчевые культуры поливают нитратами. Это азотистые удобрения, и они вроде бы безвредны, так как ими питаются растения. Но в человеческом организме нитраты могут переходить в нитриты, а это более токсичные соединения, и, главное, их опасность заключается в том, что они переводят гемоглобин в метгемоглобин. В результате метгемоглобин не может переносить кислород от легких к другим органам. Начинается кислородное голодание, pH крови сдвигается в кислую сторону, начинается одышка, головная боль, тахикардия", — рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов изданию Aif.ru.

Из нитритов образуются нитрозамины, а это уже способно привести к онкологическим заболеваниям.

"Кроме того, опасны перезревшие арбузы, арбузы с нарушенной целостностью. В них могут проникать бактерии, которые уже могут вызывать пищевые бактериальные инфекции.

Когда едите арбуз, то еще опасно вгрызаться в белую мякоть, на полях иногда обрабатывают растения и плоды пестицидами, гербицидами, их применяют для борьбы с насекомыми, сорняками и так далее. Эти вещества могут оставаться в арбузах и всасываться в саму корку", — объяснил специалист.

Почему опасно есть зеленую часть арбуза и дыни

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова объяснила, в чем опасность употребления зеленой части дыни и арбуза. Ее слова приводит РИА Новости.

Как утверждает специалист, если в плодах есть вредные вещества, то все они находятся около корки. По словам доктора, в зеленой части могут накапливаться нитраты, поэтому стоит есть плоды только до нее.

Также диетолог советует отдавать предпочтение арбузам и дыням, размер которых позволяет съесть их за один день. Если же все-таки плод очень большой, то отрезанные куски надо хранить в холодильнике, накрыв пищевой пленкой, отмечает эксперт.

Как не навредить себе

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнёва рассказала о правилах употребления арбуза. Ее слова передает RT.

«Есть ряд ограничений по употреблению. Как любые фрукты или ягоды, мы всё-таки рекомендуем не есть килограммами, особенно тем, у кого есть предрасположенность к набору веса, к сахарному диабету, потому что всё-таки ягоды содержат сахар — пусть и природный, а не белый, добавленный, но тем не менее», — поделилась врач.

Кроме того, специалист посоветовала есть арбуз в первой половине дня.

«Лучше не давать большую нагрузку на мочевыделительную систему на ночь, чтобы не приходилось прерывать сон... Прерывистый сон не позволит вам восстановиться, как следует подготовиться к следующему дню, что тоже, в свою очередь, может влиять на пищевое поведение, на набор веса. Потому что, когда мы недосыпаем, мы проще переедаем, набираем вес», — уточнила Селезнева.

Отравиться арбузом возможно, поэтому так важно есть арбуз в сезон и интересоваться, откуда его привезли.

Какой нельзя есть

Важно, чтобы арбуз, который вы собираетесь съесть, был абсолютно целым, без вмятин, надрезов, царапин. Форма должна быть круглая и недеформированная.