Врач объяснила, как распознать испорченное варенье

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, как определить потенциально опасное для здоровье варенье с истекшим сроком годности. Слова эксперта приводит радио Sputnik.

Как утверждает доктор, срок годности угощения зависит от трех факторов: продолжительности термической обработки, количества сахара и содержания влаги. Также эксперт напоминает, что перед приготовлением десерта ягоды и фрукты нужно тщательно вымыть.

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"Самое быстропортящееся варенье — "пятиминутка", оно мало подвергается термической обработке. Его нужно съедать сразу. Срок хранения зависит от количества сахара — чем его больше, тем дольше хранится варенье, и от самого продукта — чем больше в нем влаги, тем варенье быстрее портится",

— подчеркнула врач-диетолог, добавив. что неправильное хранение варенья приведет к его окислению и развитию патогенов.

Специалист рекомендует хранить закрытое металлической крышкой угощение в темном и прохладном месте. В таком случае есть шанс, что оно простоит несколько лет. По словам диетолога, главным признаком испорченности десерта является появление пятна плесени.

"Пусть это даже пятнышко, банку надо выбрасывать. Никакая термическая обработка уже не поможет, делать кисели и так далее из такого продукта тоже не следует, потому что в нем уже есть афлатоксин (ядовитое вещество, вырабатываемое плесневыми грибами. — Прим. ред.), который термическая обработка вряд ли разрушит",

— объяснила врач-диетолог.

Но это не единственный предупреждающий фактор, тметила специалист. Определить, что срок годности варенья истек, можно, если на банке вздулась крышка.

"Бомбаж (вздутие крышки на банке. — Прим. ред.) бывает, если продукты, например, ягоды, не очень хорошо промываются. Тогда опасные бактерии, вырабатывающие ботулотоксин (яд, вызывающий тяжелое поражение нервной системы. — Прим. ред.), которые живут в земле, попадают в банку. Если банку герметично закрывают, они там прекрасно развиваются в безвоздушном пространстве, и все может закончиться летальным исходом",

— предостерегла Соломатина.